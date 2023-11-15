كشفت مصادر عن حجم إصابة لاعب الهلال سالم الدوسري، لافتة إلى أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، نتيجة تعرضه لإصابتين، الأولى تمزق من الدرجة الثانية في كاحل قدمه، والثانية تمزق من الدرجة الأولى في ركبته.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن صباح أمس إبعاد الدوسري عن معسكر المنتخب الأول الجاري حاليًّا في محافظة الأحساء، والمدرج ضمن التحضيرات للقاءي باكستان والأردن، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأشارت المصادر إلى أن الدوسري لن يتمكن من المشاركة مع فريقه الهلال أمام النصر ضمن منافسات دوري روشن، في المباراة المقررة في الأول من ديسمبر المقبل، لخضوعه لفترة التأهيل.