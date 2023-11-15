قال الناقد الرياضي طارق التويجري أنه ضد استمرار الدوري في وقت انطلاق منافسات كأس آسيا .

وأضاف التويجري ” من الظلم أن تلعب الأندية بدون نجوم، وكأنه عقاب للنادي الذي يشارك نجومه في المنتخب وهذا خطأ”.

وتابع ” هناك فرق صاحبة نفس طويل، وهناك فرق مطلوب منها المنافسة على جميع البطولات مثل الهلال، ولذلك اليوم تبان مخزون العناصر الحقيقي للأندية والبديلة”.