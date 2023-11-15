قال الناقد الرياضي طارق التويجري أنه ضد استمرار الدوري في وقت انطلاق منافسات كأس آسيا .
وأضاف التويجري ” من الظلم أن تلعب الأندية بدون نجوم، وكأنه عقاب للنادي الذي يشارك نجومه في المنتخب وهذا خطأ”.
وتابع ” هناك فرق صاحبة نفس طويل، وهناك فرق مطلوب منها المنافسة على جميع البطولات مثل الهلال، ولذلك اليوم تبان مخزون العناصر الحقيقي للأندية والبديلة”.
طارق التويجري:
لست مع استمرار الدوري في وقت كأس آسيا .#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/khAw5wPLs4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 14, 2023
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