وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 4 % عند 74 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم بقيمة قاربت 740 مليون ريال.

وصعد سهما المنجم، وأسمنت حائل، عند 68 ريالا (+ 6 %) للأول و11.72 ريال (+ 3 %) للثاني، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

وتصدر سهم بحر العرب، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 5.89 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.3 مليون سهم.

وارتفع سهم سيرا القابضة، بنسبة 2 % عند 23.80 ريال.

في المقابل، أغلق سهم أرامكو السعودية، عند 33.50 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية عن الربع الثالث 2023.

وتصدر سهم عذيب للاتصالات، تراجعات اليوم بنسبة 10 % عند 152.20 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ2 مليون سهم.