أعلنت إدارة “نيوم”، عن تطوير “إبيكون Epicon”، أحدث وجهاتها السياحية الفاخرة، والتي تضع معيارًا جديدًا للتصاميم المعمارية الخاصة بقطاع الضيافة، وموقعها على خليج العقبة.

وتعتمد “إبيكون” على الابتكار في بناء مرافقها الممتدة بين المناظر الطبيعية على ساحل “نيوم”، كما تحتوي الوجهة على برجين أحدهما بارتفاع 225 متراً، والآخر يصل ارتفاعه إلى 275 متراً، يضمان فندقاً فائق الفخامة يحتوي على 41 شقة سياحية ومساكن تشمل 14 جناحاً وشقة، بالإضافة إلى منتجع يتضمن 120 غرفة و45 فيلا سكنية مطلة على الشاطئ تجمع بين الهدوء والرفاهية وأجواء الاسترخاء والهدوء.

وتهدف الوجهة السياحية بشكل عام إلى تقديم تجارب سياحية ورياضية ومغامرات استكشافية وخدمات متنوعة، تتناغم فيها مكونات الطبيعة الساحرة مع الابتكار الهندسي والتقنيات المتقدمة.

ومن المقرر أن يتم تطوير “إبيكون” بطريقة مستدامة ونهج ينسجم مع موقعها الساحلي، تماشياً مع التزام “نيوم” بالحفاظ على الطبيعة، إذ صُممت الوجهة لتقدم تجارب سياحية مستقبلية تشكل ملاذاً للاستجمام، بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وتوفر بيئة استثنائية للعيش في الطبيعة الهادئة.