كشف وكيل أعمال الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ، أن اللاعب سيكون منفتحًا للانتقال إلى الشرق الأوسط واللعب لأحد أندية دوري روشن ، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وفي وقت سابق ، رفض النجم الكرواتي جميع العروض المقدمة له من أندية روشن ، وذلك من أجل البقاء مع الفريق الملكي على اعتبار أنه سيكون عنصراً أساسياً في الفريق ، ولكنه الآن غير سعيد بوضعه الحالي.

وقال بورخا كوسي في تصريحات «سبورت كلوب» ، “مودريتش يمكنه المغادرة للحصول على العرض المناسب ، الأندية السعودية؟ هذا الصيف كان هناك اهتمام بمودريتش بهدف التعاقد معه، اللاعب لديه عدة عروض، من نادي في العاصمة ونادي آخر”.

وأضاف : “مودريتش يفكر حاليًا في ريال مدريد لكن فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي ممكنة إذا كان العرض مناسبًا له”.

ويُذكر أن النجم الكرواتي انضم إلى صفوف ريال مدريد في 2012 قادماً من توتنهام ، حيث شارك في 497 وسجل خلالهم 37 هدفاً وصنع 77 آخرين.