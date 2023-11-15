ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.