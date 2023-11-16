أوضح المختص في عالم السيارات عبدالرحمن الخالدي مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كراون بريميوم 2023 التى تحظى بشهرة كبيرة، وتعتبر بمثابة أيقونة في تاريخ صناعة السيارات اليابانية.

مواصفات سيارة تويوتا كراون بريميوم 2023

تتمتع سيارة تويوتا كراون 2023 بمظهر خارجي فريد من نوعه، فحصلت السيارة على جسم رشيق يجمع بين ملامح القوة والجرأة والفخامة في آن واحد، كما تمتلك مصابيح أمامية وتصميم حاد ونحيف، حيث اتصلت ببعضها البعض من خلال شريط إضاءة LED.

كذلك جاءت المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الـLED، فيما جاء الشبك الأمامي سُفلي وباللون الأسود، وتأتي مع مجموعة متميزة من الألوان، كذلك جاءت مقاعدها تدعم عدة مزايا، تشمل التعديل الكهربائي للمقاعد الأمامية، وتهوية المقاعد الأمامية، وذاكرة حفظ الوضعية لمقعد السائق.

أسعار سيارة تويوتا كراون بريميوم

ووصلت سعر تويوتا كراون 2023 فئة بريميوم 170 ألف ريال.