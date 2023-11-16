أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز‬⁩، أن وضع ⁧‫الأهلي‬⁩ الحالي قياسا بأنه فريق صاعد من ⁧‫دوري يلو‬⁩ جيدا جدا.

وقال الجماز خلال حديثه على برنامج الديوانية:” مشكلة جماهير الأهلي أنها لا تفرق بين الطموح والأحلام بتحقيق بطولة ⁧‫ دوري روشن‬⁩.

وأوضح أن وصول الأهلي إلى المركز الثالث بـ 13 جولة بـ 26 نقطة شيء ممتاز جدًا، لافتًا أن أي شخص من حقه أن يحلم .