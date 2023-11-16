أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن وضع الأهلي الحالي قياسا بأنه فريق صاعد من دوري يلو جيدا جدا.
وقال الجماز خلال حديثه على برنامج الديوانية:” مشكلة جماهير الأهلي أنها لا تفرق بين الطموح والأحلام بتحقيق بطولة دوري روشن.
وأوضح أن وصول الأهلي إلى المركز الثالث بـ 13 جولة بـ 26 نقطة شيء ممتاز جدًا، لافتًا أن أي شخص من حقه أن يحلم .
#عبدالرحمن_الجماز | وضع #الأهلي الحالي قياسا بأنه فريق صاعد من #دوري_يلو جيدا جدا، مشكلة جماهير الأهلي أنها لا تفرق بين الطموح والأحلام بتحقيق بطولة #دوري_روشن.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/gEOhhD9eBR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 15, 2023
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