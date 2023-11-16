أكد الناقد الرياضي محمد العنزي أن تصريحات مدرب المنتخب الوطني مانشيني أعجبته، لأنها وضعت النقاط على الحروف، على حد تعبيره.

وأضاف الدهش أن مانشيني أوضح أن استبعاد اللاعبين كان بسبب عدم لياقتهم البدنية،وأنه على الرغم من أن الأداء الذي ظهر به المنتخب ليس مرضيًا، لكنه متفائل، ويطمح للفوز في بطولة آسيا.

وتابع أنه على الرغم من الفرق الكبير جدًا بين المنتخب السعودي والباكستاني، إلا أنه واثق من أداء المنتخب وقدرته على تعويض هذا الفارق، مؤكدًا أن جل ما يطمح إليه هو كأس آسيا، وليس التصفيات.

فيما رأى محمد العنزي أن تصريحات مانشيني تثير الشكوك أكثر، وأنها غير مطمئنة، حيث أن الأسماء المستبعدة، قدمت كرة جيدة في فرقهم، ويعتمد عليهم بشكل كبير.

وأردف العنزي أن هذه الخيارات كان من المفترض أن تكون تجهيز لكأس العالم 2026، وأنه لا يجب أن تكون هذه البطولة حقل تجارب.

وأشار أنه على الرغم من أهمية تصفيات كأس العالم، لكن كأس آسيا هي الأهم حاليًا، ويجب التركيز عليها، وطالب بإعادة الأسماء التي تم استيعادها.