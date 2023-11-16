كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد مصير اللاعب البرتغالي جواو فيليكس، في ظل رغبة نادي برشلونة في الاحتفاظ به.

وقال سيريزو في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “فيليكس سيكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا، أتمنى له التوفيق مع برشلونة، ولكن لا أعرف ما إذا كان سيعود إلينا أم لا، لديه عام واحد فقط في عقده وسيسعى برشلونة بالتأكيد لشرائه كما قرأت”.

وأضاف: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين عليه العودة مرة أخرى إلينا في أتلتيكو مدريد”.

ويُشار إلى أن برشلونة لا يمتلك شرطًا جزائيًّا لضم فيليكس في عقد الإعارة، بسبب أزمتهم المالية الحالية وعدم الدخول تحت طائلة عقوبات قانون اللعب المالي النظيف، وبالتالي، على النادي التفاوض مع أتلتيكو مدريد الذي من المتوقع أن يطلب مبلغًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يطلب النادي 70 مليون يورو على الأقل للتخلص من مهاجمه، حتى ولو كان دييغو سيميوني لا يعتمد عليه ولكنهم قاموا بشرائه من بنفيكا بمقابل 127 مليون يورو، بحسب ماركا الإسبانية.

وحول عدم نجاح فيليكس مع ناديه، تابع: “لا أعرف، اللاعبون ليسوا آلات، لا يهم إذا كانوا يقدمون موسمًا رائعًا أم لا، عليك المخاطرة والشراء”.

واختتم سيريزو حديثه :” ربما بسبب خطة المدرب أو أسباب أخرى، لم يتأقلم معنا، لكن في برشلونة الأمر مختلف مثلما نرى الآن”.

والجدير بالذكر أن البرتغالي فيليكس لعب 14 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4، منذ انضمامه للبلوغرانا.