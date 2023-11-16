أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو، اعتماد المدربة “نجلاء بنت سلمان النعيمي” كأول مساعد مدرب بحري على مستوى المملكة، لتدريب الكوادر النسائية بقطاع النقل البحري.

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت ضمن دورها المتمثل في دعم وتأهيل واعتماد المدربين والمدربات في قطاع النقل البحري، وذلك وفقًا للمتطلبات والمعايير الدولية، كما تأتي في إطار السعي لتمكين الكوادر النسائية في قطاع النقل البحري، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى أن تعزيز دور المرأة في القطاع البحري يسهم في تمكينها من تلقي التدريب العملي والأساسي للدورات التدريبية البحرية، وتأهيلها للعمل لدى الشركات البحرية والموانئ السعودية، بالإضافة لعملها كمدربة في القطاع البحري بالمملكة

ولفتت إلى أن ذلك يتم عبر توفير البيئة المناسبة لكافة العاملات بالقطاع البحري لتلقي التدريب العملي الأساسي للدورات التدريبية البحرية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، والإجازة والخفارة للعاملين بالبحر لعام 1978م بصيغتها المعدلة.

وأوضحت متطلبات التقديم على دورات اعتماد المدربين البحريين للكادر النسائي، حيث يتطلب ذلك الحصول على الدورات التدريبية البحرية المتخصصة، واجتياز الاختبارات التقييمية للدورات التدريبية المتخصصة، والحصول على دورة مدرب مدربين، بالإضافة إلى اجتياز فحص اللياقة.