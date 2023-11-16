أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 11082 نقطة (+ 59 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.

وبارتفاع اليوم تصل مكاسب السوق السعودي منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 400 نقطة وبنسبة 3.7 %.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1 % عند 74.50 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6.3 مليون سهم وبقيمة 470 مليون ريال.

وأنهت أسهم مدينة المعرفة، وجبل عمر، وطيبة، ومكة للإنشاء، وسمو العقارية، والبحر الأحمر، المدرجة ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و7 %.

وأغلق سهم عذيب للاتصالات، عند 160 ريالا (+ 5 %).