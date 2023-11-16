ضبطت دوريات الأمن بمنطقة القصيم موقعًا بمدينة بريدة مخالفًا لنظام البيئة استخدم لتخزين (56) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

وأكدت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.