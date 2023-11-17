الاعداد السابقة للصحيفة
السبت18 نوفمبر

أحمد مجدي: مهم جداً تعريف الجيل الجديد بمن صنعو تاريخ الكرة السعودية

منذ 2 يوم
0
1737
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    تصفيات يورو 2024..كرواتيا تهزم لاتفيا بثنائية نظيفة

    تصفيات يورو 2024..كرواتيا تهزم لاتفيا بثنائية نظيفة

    منذ 7 دقيقة
    0
    1243
    صورة قديمة لأحد المقاهي قرب الطائف

    صورة قديمة لأحد المقاهي قرب الطائف

    منذ 29 دقيقة
    0
    1243
    الهلال يسعى لضم نجم غلطة سراي لتعويض غياب نيمار

    الهلال يسعى لضم نجم غلطة سراي لتعويض غياب نيمار

    منذ 46 دقيقة
    0
    1553
    محامي يوضح القضايا التي يجوز فيها حلف اليمين..فيديو

    محامي يوضح القضايا التي يجوز فيها حلف اليمين..فيديو

    منذ 47 دقيقة
    0
    38579
    ضبط مواطنين قاموا بالتخييم دون ترخيص بمحمية الإمام محمد بن عبدالعزيز الملكية

    ضبط مواطنين قاموا بالتخييم دون ترخيص بمحمية الإمام محمد بن عبدالعزيز الملكية

    منذ 50 دقيقة
    0
    1307