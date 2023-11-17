علق الناقد الرياضي محمد الذايدي على ما تردد بشأن ترشيح فريق النصر للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال الذايدي: ليس لديهم بطولة ولكن لديهم رونالدو سيجعلهم يلعبون في أوروبا”.
وأضاف” ممكن أن يلتقط مثل هذا الكلام ويصبح مادة للتندر والضحك على عقلية من يطرح هذا الكلام “.
محمد الذايدي :
ليس لديهم بطولة ولكن لديهم "رونالدو" .. سيجعلهم يلعبون في أوروبا !#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@malthaidy pic.twitter.com/XIciuXReLw
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 16, 2023
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