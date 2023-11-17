علق الناقد الرياضي محمد الذايدي على ما تردد بشأن ترشيح فريق النصر للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الذايدي: ليس لديهم بطولة ولكن لديهم رونالدو سيجعلهم يلعبون في أوروبا”.

وأضاف” ممكن أن يلتقط مثل هذا الكلام ويصبح مادة للتندر والضحك على عقلية من يطرح هذا الكلام “.