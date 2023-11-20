أعلنت شركة بنده للتجزئة عن توفر فرص وظيفية شاغرة في ينبع وجدة ورابغ (ثانوية فأعلى)،عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت الفرص الوظيفية :
1- وظائف شاغرة بينبع:
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– لا تشترط خبرة سابقة.
– مهارات التواصل.
– إجادة برامج الأوفيس.
2- وظائف شاغرة في جدة:
– رئيس التدقيق الداخلي – المالية.
– مُحلل تجاري.
3- وظائف شاغرة في رابغ (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية):
– ميكانيكي.
– مفتش مراقبة الجودة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا
التعليقات
اترك تعليقاً