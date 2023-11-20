أعلنت شركة بنده للتجزئة عن توفر فرص وظيفية شاغرة في ينبع وجدة ورابغ (ثانوية فأعلى)،عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الفرص الوظيفية :

1- وظائف شاغرة بينبع:

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– لا تشترط خبرة سابقة.

– مهارات التواصل.

– إجادة برامج الأوفيس.

2- وظائف شاغرة في جدة:

– رئيس التدقيق الداخلي – المالية.

– مُحلل تجاري.

3- وظائف شاغرة في رابغ (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية):

– ميكانيكي.

– مفتش مراقبة الجودة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا