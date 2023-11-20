شهدت مباراة منتخب مصر وسيراليون ، اقتحام عدد من الجماهير لملعب المباراة ، قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة .
وأظهر مقطع فيديو ، قيام أحد جماهير سيراليون باقتحام ملعب المباراة في الدقيقة 88 ، وركض نحو النجم المصري محمد صلاح قبل أن يقوم رجال الأمن بإيقافه .
كما قام عدد من لاعبي منتخب الفراعنة بالوقف حول صلاح بعد أن قام آخرين باقتحام الملعب ، قبل أن يسيطر رجال الأمن على الجماهير وإخراجهم من أرض الملعب ، لاستكمال المباراة .
وكان منتخب الفراعنة فاز على نظيره سيراليون بثنائية نظيفة ، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
انفلات جماهيري من أجل محمد صلاح 😲#سيراليون_مصر#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/eUKE7wJ6MC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023
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