غاب اللاعب وليد الأحمد عن تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم لتعرضه لوعكه صحية.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد واصل اليوم برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في محافظة “الأحساء”، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب الأردن بعد يوم غدًا الثلاثاء على “استاد عمّان الدولي” ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

وتغادر بعثة المنتخب الوطني صباح يوم غدًا الأثنين إلى الأردن، عبر مطار الأحساء الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الثانية أمام منتخب الأردن. وسيجري الأخضر حصة تدريبية على استاد عمّان الدولي عند الساعة السابعة مساءً.