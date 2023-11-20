أشادت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالفنان المصري محمد رمضان ، واصفة إياه بـ الجوكر.

ونشر رمضان مقطع فيديو يجمعه بـ أحلام ، عبر حسابه الشخصي بتطبيق «إنستغرام» ، وعلق عليه :”أحلام صاحبة أنقى القلوب وأحلى الأصوات العربية.. ليلة رائعة مليانة بالمحبة والطاقة الحلوة” .

وقالت أحلام في الفيديو : ” أنا دائماً بقول عنك الجوكر ، وين ما بتحطه في أي لعبة جوكر ، هذا أنت ، استمر”.

ويُذكر أن رمضان إلتقى بالفنانة الإماراتية في استوديو «مرواس» ، وذلك استعداداً لحفله الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الجمعة المقبل.