تمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى جازان العام، من إنهاء معاناة امرأة تبلغ من العمر 60 عاما مصابة بورم مخاطي متكلس بالزائدة الدودية.

وفي التفاصيل، ذكر قائد الفريق الطبي الجراحي استشاري الجراحة العامة الدكتور عثمان إسكندر، بأن المريضة حضرت لقسم الطوارئ وكانت تعاني من آلام مزمنة بالبطن منذ عام.

وأضاف الدكتور إسكندر، بأنه على الفور قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات والأشعة المقطعية اللازمة وتبين وجود ورم مخاطي متكلس بالزائدة الدودية يستدعي استئصال القولون الأيمن.

وأوضح أنه وبعد تشخيص الحالة وحاجتها لتدخل جراحي تقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار الجراحي تم من خلالها استئصال القولون الأيمن ومع عمل توصيلة بين الأمعاء الدقيقة والقولون الاعتراضي وتكللت بالنجاح وتماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الفريق الجراحي الذي قام بإجراء العملية مكونا من الدكتور نايف حكمي نائب أول جراحة عامة والدكتور محمد ناصف استشاري تخدير.