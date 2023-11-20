ظهر محترف نادي الهلال سالم الدوسري في مقطع فيديو خلال تجهيزاته اليوم الإثنين؛ تمهيدًا للمشاركة في مباريات الهلال المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها .

وجاء الدوسري وهو يتمرن بحماس ونشاط وتركيز عالٍ؛ وذلك استعدادًا لخوضه للمباريات المقبلة .

وكان نادي الهلال أعلن في وقتٍ سابق عن تعرض الدوسري للإصابة، غادر على إثرها معسكر الأخضر.

والجدير بالذكر أن الناقد الرياضي عبدالرحمن أباعود أكد في وقتٍ سابق على جاهزية النجم سالم الدوسري لديربي الهلال والنصر.