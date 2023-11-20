تلقى الطفل صاحب فيديو التيشيرت الشهير هدية من المنتخب الوطني بعدما رفض الشاب الذي حصل على تيشيرت لاعب الأخضر عون السلولي إعطاءه للطفل الذي ظل يبكي للحصول عليه.

وجاء عون السلولي لاعب نادي التعاون في مقطع فيديو وهو يعطي الطفل تيشيرت هدية من المنتخب الوطني، بدلاً من تيشيرت الشاب الذي رفض التخلي عنه، كما أنه التقط معه الصور التذكارية وبدا الطفل في غاية سعادته.

وكان الشاب خرج وأوضح سبب تصرفه ورفضه إعطاء التيشيرت للطفل رغم بكائه، قائلاً: “والله أني جاي من بيشة إلى الأحساء عشان أحضر أول مباراة دولية لولد عمي عون السلولي، فأعتذر أعتذر أعتذر والطفل يبشر بالعوض بطقم ثاني”.

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