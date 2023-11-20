حقق حارس مرمى الهلال والمنتخب المغربي ياسين بونو رغبة طفل فلسطيني في لقاءه والحديث معه.

وتواصل بونو مع الطفل من خلال مكالمة فيديو، ليعرب الطفل عن سعادته البالغة، مؤكدا حبه الشديد للحارس المغربي واعتباره قدوة له.

ومن شدة فرحته لم يتمالك الطفل دموعه، قائلا: “انا منصدم”، في إشارة إلى تفاجؤه من تصرف الحارس وحرصه على مكالمته.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب التنزاني، والتي ستُقام في دار السلام، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

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