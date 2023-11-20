كشفت الهيئة العامة للطيران المدني ، عن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات ، وفقًا لعدد شكاوى المسافرين للهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي ، والتي بلغت 950 شكوى .

وأوضحت الهيئة أن شركة طيران ناس ، جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى، بواقع 27 شكوى لكل 100 ألف مسافر ، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أكتوبر وصلت إلى 100%.

وحلت الخطوط السعودية ثانياً بواقع 27 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة وصلت إلى 99% ، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى 49 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة وصلت إلى 86% .

وأشارت الهيئة إلى أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أكتوبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.

وبالنسبة للمطارات الدولية ، حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر ، تلاه مطار مطار الملك عبدالله الدولي بما نسبته أيضاً 1% لكل 100 ألف مسافر .

كما جاء المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية ، وكان مطار القيصومة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى ، بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.