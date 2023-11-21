أكد الدكتور عدوان العوني مختص في تطبيقات الإنترنت، أن المنازل الذكية لها العديد من المميزات، أهمها إنها توفر بيئة مريحة وسهلة للمستخدمين

وقال العوني :” لدينا بعض التطبيقات الذكية التي توفر الوقت والجهد وتقوم ببعض الأدوار بدلاً من الإنسان، كما توفر بيئة آمنة لقاطني هذا المنزل من خلال كاميرات مراقبة ذكية التي تمكن من مراقبة المنزل سواء الشخص كان داخل أو خارج المنزل”

وأضاف” لدينا أربع مكونات رئيسية موجودة في المنزل الذكي، أولها لابد أن يكون المنزل متوفر به اتصال بالإنترنت، والمكون الثاني جهاز راوتر يربط الأجهزة الذكية في الانترنت ”