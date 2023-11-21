أكد علماء من الصين، أن تناول المكسرات يخفض خطر الوفاة بسبب النوع الثاني من داء السكري، بسبب قدرتها على تخفيض الالتهابات المرتبطة بهذا المرض.

وتوصل باحثون بجامعة هواتشونج الصينية للعلوم والتكنولوجيا، إلى هذه النتيجة بعد أن درسوا وحللوا بيانات المشاركين في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية لأكثر من 35 ألف شخص توفي منهم 1174.

وأشار الباحثون إلى أن الإكثار من تناول المكسرات ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بجميع الأسباب بما فيها النوع الثاني من داء السكري، إذ تبين أنه كلما زاد تناول الشخص للمكسرات، يقل الخطر أكثر، وإثر ذلك أجروا تعديلا في النظام الغذائي لمرضى هذا النوع من السكري.

وخلص الباحثون إلى أن تناول حصة من المكسرات بدلا من اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة والحبوب المعالجة والبيض أو منتجات الألبان، أدى إلى انخفاض خطر الوفاة بنسبة 18إلى 22%، موضحين أن هذا التأثير ارتبط بانخفاض الالتهابات في الجسم.