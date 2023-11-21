كشفت مصادر ، عن عرض قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، التي خاض بها مونديال قطر 2022 ، للبيع في مزاد علني .

ووفقاً لصحيفة «الميل» البريطانية ، فإن النجم الأرجنتيني يكسر رقم قياسي جديد ، حيث سيتم عرض القمصان الـ 6 التي لعب بها في كأس العالم 2022 بقطر في مزاد علني ، وسيتم بيعها بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دولار وهو رقم قياسي تاريخي .

ومن جانبه ، قال ميسي في بيان نشره على حسابه الرسمي بتطبيق «إنستغرام» ، “ستة قمصان كأس العالم في قطر بمزاد واحد ، بما في ذلك قميصي في النهائي ، وسيتم التبرع بجزء من عائدات المزاد لتلبية احتياجات الأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة” .

ويُذكر أن الأرجنتين توجت بكأس العالم 2022 في قطر ، بعدما فاز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4-2 .