سلط المحقق بالنيابة العامة ، أحمد المقحم، الضوء على جهود الضباط في كشف الجرائم والقائمين عليها.

وقال إنه تم إلقاء القبض على شخص من جنسية أفريقية ووجدوا معه “سيجارة” حشيش، لكن الضابط الذي تولى القضية استشعر بأن الأمر يتخطى حدود السيجارة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن الضابط بحث في الأمر واتأكد أن وراء هذا الشخص تنظيم إجرامي كبير، من خلال محادثات وجدها في هاتفه تشير إلى أنه يتحدث مع شخص آخر عربي في الرياض.

ولفت إلى أن الضابط انتقل إلى مكان سكن هذا الشخص العربي ووجد لديه مواد غذائية فأدرك أن نشاطه مرتبط بالمواد الغذائية واتضح أن المكالمات التي كان يتلقاها المقبوض عليه كانت تأتي من عدد من المحلات ومنها تم تحديد الشخصيات التي كان يتواصل معها المتهم، وتم مراقبتهم لعدة أيام، ولاحظوا أن صاحب المحل يذهب لشركة بطاريات ولاحظوا أن هناك عدد من الأشخاص يدخلون بأموال ولا يخرجون بها فأدرك أن هذه الشركة تتلقى الأموال.

وأشار إلى أن الضابط تنكر في ذي تاجر مخدرات وذهب لهذه الشركة وعقد صفقة ببطاريات، ومنها اكتشف أن مسؤولي هذه الشركة هم من يتلقون الأموال، وتم إلقاء القبض على أفراد التنظيم، فيما كان المسؤول عن التنظيم كان شخص من خارج المملكة وتولى مهام تهريب المخدرات.