أجرى الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، 4 تغييرات على تشكيلة الأخضر الأساسية التي ستواجه الأردن اليوم في عمّان، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ووضع المدرب الإيطالي وضع حسن كادش، وعبد الإله المالكي، وعلي هزازي، وعبد الله رديف، مع الفريق الأساسي، عوضًا عن معاذ فقيهي، ومحمد مران، وفيصل الغامدي، ومختار علي، بحسب المناورة التدريبية الأخيرة.

وبحسب مصادر، جاءت تشكيلة الأخضر كالتالي: محمد العويس في حراسة المرمى، وعلي البليهي وعون السلولي وحسان تمبكتي وحسن كادش وسعود عبد الحميد في الدفاع، وفي الوسط: عبد الإله المالكي وعباس الحسن وعلي هزازي، ويقود الهجوم: صالح الشهري وعبد الله رديف.