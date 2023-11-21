أكد نائب رئيس رابطة دوري روشن للمحترفين، سعد اللذيذ، أن برنامج الاستقطاب لم يتفاوض مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من أجل الانضمام لنادي الهلال صيف العام الحالي.

وقال اللذيذ خلال حديثه على برنامج “كورة روتانا”: “برنامج الاستقطاب لم يتفاوض مع مبابي، ربما يكون الهلال تفاوض مع نفسه لكننا قولًا واحدًا كبرنامج استقطاب لم نتفاوض مع اللاعب”.

والجدير بالذكر أن كيليان مبابي كان رُشح للانضمام لنادي الهلال ولنادي ريال مدريد الإسباني خلال صيف 2023، لكنه بقى مع فريق باريس سان جيرمان.