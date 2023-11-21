أكد الإعلامي الرياضي صالح الحمادي أن أول من فتح خط المفاوضات مع كريم بنزيما هو نادي الشباب.

وقال الحمادي :” أول من بدأ المفاوضات مع كرستيانو رونالدو هو الهلال والاتحادولكن الناديين كانا موقوفين والأهلي كان عنده اشكالية”

وأضاف الحمادي “لذلك فإن الوحيد الذي كان يستطيع أن يصل إليه ويفاوضه هو النصر”.