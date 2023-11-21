أكد الإعلامي الرياضي صالح الحمادي أن أول من فتح خط المفاوضات مع كريم بنزيما هو نادي الشباب.
وقال الحمادي :” أول من بدأ المفاوضات مع كرستيانو رونالدو هو الهلال والاتحادولكن الناديين كانا موقوفين والأهلي كان عنده اشكالية”
وأضاف الحمادي “لذلك فإن الوحيد الذي كان يستطيع أن يصل إليه ويفاوضه هو النصر”.
#صالح_الحمادي | أول من فتح خط المفاوضات مع #بنزيما هو نادي #الشباب، ومفاوضات #النصر مع #كريستيانو_رونالدو بدأت من وقت مبكر.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ryA7xxFXC7
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 20, 2023
شالسالفه ** الكل يتحدث عن الأحداث القديمة اللي أنتهت ** هذا كان بيروح لفلان ولكن راح لعلان **!!!
الى هذه الدرجة أصبح الإعلام عندنا مافيه الا كان يااا ما كان **!!!!!