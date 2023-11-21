عبر الناقد الرياضي أحمد الفهيد، عن سعادته الكبيرة، بما وصلت إليه كرة القدم السعودية، ولفتها لأنظار العالم أجمع، حيث أن الجميع باتوا يتحدثون عن دوري روشن.

وعلق الفهيد على تقرير في برنامج أكشن مع وليد، مع بعض اللاعبين العالمين القدامي، مؤكدًا أن ردودهم عن دوري روشن تعني أن المملكة قامت بقفزة كبيرة جدًا.

وأضاف أن ما يحدث في كرة القدم السعودية، سينعكس بدوره على كرة القدم الآسيوية، ودخول تلك الأسماء الكبيرة سيغير من شكل اللعبة في آسيا والشرق الأوسط.