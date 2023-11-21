قرر الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلغاء العقوبة التي فرضت على محمد الكويكبي، مهاجم الفريق، بعد أن سمح له بالتوقف عن أداء التدريبات الانفرادية، ودخوله مع زملائه اللاعبين قبل انطلاق تدريبات أمس.

واجتمع جيرارد “43 عامًا” مع الكويكبي، أمس، قبل انطلاق التدريبات، ودار بينهما حوار، قدم فيه اللاعب اعتذاره عما بدر منه خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تحويله إلى التدريبات الانفرادية.

وفي وقت سابق، أبعدت إدارة الكرة في فريق الاتفاق الكويكبي “29 عامًا” عن التدريبات الجماعية، بعد أن غاب عن التدريب الذي يسبق مواجهة الفيحاء ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن، وظل بعيدًا بسبب العقوبة نحو 9 أيام.