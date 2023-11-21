أكد الإعلامي الرياضي عبد الكريم الزامل أن خشونة لاعبي الهلال في مباراة الهلال والتعاون فاقت خشونة وليد الأحمد لاعب التعاون.
وقال الزامل :”نطالب أي لاعب في المنتخب أو خارج المنتخب ألا يتعرض لأي أذى خصوصاً التعمد، ويجب على النجوم أن يلتزموا ولا يتعرضوا للاعبين الآخرين بالأذى”.
وأضاف ” مثل ما أنت كنجم لا تبغى أي أحد يتعرض لك، يجب ألا تتعرض للآخرين بأي أذى أيضا”
#عبدالكريم_الزامل | خشونة لاعبي #الهلال في مباراة #الهلال_التعاون فاقت خشونة #وليد_الأحمد لاعب #التعاون.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/oPemSXR5xq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 20, 2023
سالم وناصر الدوسري وياسر الشهراني نيفيز خرجو مصابين وتقول خشونة لاعبين الهلال حسبنا الله ونعم الوكيل في كل كذاب يا أمعة يا رويبضة،، عليك من الله ما تستحق