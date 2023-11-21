أكد الإعلامي الرياضي عبد الكريم الزامل أن خشونة لاعبي الهلال في مباراة الهلال والتعاون فاقت خشونة وليد الأحمد لاعب التعاون.

وقال الزامل :”نطالب أي لاعب في المنتخب أو خارج المنتخب ألا يتعرض لأي أذى خصوصاً التعمد، ويجب على النجوم أن يلتزموا ولا يتعرضوا للاعبين الآخرين بالأذى”.

وأضاف ” مثل ما أنت كنجم لا تبغى أي أحد يتعرض لك، يجب ألا تتعرض للآخرين بأي أذى أيضا”