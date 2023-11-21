أكد نائب رئيس رابطة دوري روشن للمحترفين، سعد اللذيذ، أنه لم يتم التفاوض مع ماني لصالح النصر أو لصالح الأهلي، لافتًا أن النصر هو من تفاوض مع اللاعب مباشرة.

وقال اللذيذ في حديثه على برنامج كورة روتانا :” أنه لا يمكن أن نجتمع مع نادٍ وقدم لنا طلبه بالتفاوض مع لاعب وتمت الموافقة عليه ثم يدخل نادٍ آخر في المفاوضات لضمه، الكلام هذا عن ماني وغيره من اللاعبين.”

وأضاف:” ربما كانت للأهلي رغبة في ضم ماني، وربما وكلاء تحدثوا باسمه فهناك وكلاء كثر يتحدثون حتى دون علم الأندية”.

وتابع:” نحن بالأساس لم نفاوض ماني لا للأهلي أو النصر، ساديو فاوضه النصر مباشرةً وفقًا للميزانية المخصصة له من قبلها، ولنحسم هذا الجدل فاللاعبون الذين تصارع عليه أكثر من نادٍ لم يتجاوزوا الخمس وماني ليس منهم.”

والجدير بالذكر أن ماني فضل الانتقال للمملكة بعد موسم فاشل مع بايرن ميونخ، حاوطته به الأزمات والإصابات، لم ينجح خلاله إلا في تسجيل 12 هدفًا خلال 38 مباراة وصنع ستة آخرين.