أكد الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان أن إدارة نادي الهلال فاوضت الأسطورة كريستيانو رونالدو، وذلك بشكل مباشر، دون أي تدخل من لجنة الاستقطابات، حيث كان ذلك التفاوض قبل وجودها.

وأضاف الحنيان أن إدارة الهلال، أخذ الموافقة، على مفاوضة اللاعب البرتغالي بشكل مباشر، حيث أن قدوم رونالدو هو إضافة كبيرة بدوري روشن.

وتابع أنه مع فكرة تساوي الأندية في الدعم المقدم لها، والذي من المقرر أن يكون على مدار 4 سنوات، مشيرًا أن الزيادة الأخرى التي يفضلها النادي يجب أن تكون عن طريق الشركات الأخرى الداعمة للنادي.

وأردف الحنيان أنه في حال تطبيق مبدأ المساواة، فإن الميركاتو الصيفي الماضي، سيكون هو الأعلى على الإطلاق حيث أن تفاوض اللاعبين كان بميزانية مفتوحة، حسب طبيعة التفاوض.