أوضح الإعلامي الكويتي عز الدوسري السبب وراء قوة دوري روشن عربيًا، مؤكدًا أن الشعب السعودي بأكل ويشرب كرة القدم، على حد وصفه.

وأضاف الدوسري أن الجمهور كذلك له دور كبير في إنعاش لاعبوا الفريق، حيث أن الدوري الذي لا يوجد به جمهور، يكون مملًا بشكل كبير.

مشيرًا أنه في عام 2000،قام الدوري القطري باستقدام العديد من اللاعبين الأجانب، وكذلك الدوري الإماراتي، ولكنهما لم يصمدان كثيرًا، ويرجع ذلك إلى الجمهور أيضًا كواحد من أهم الأسباب.

وتابع أن الجمهور السعودي يكون أقوى من الفريق نفسه، حيث يستطيع أن يقصي مدرب الفريق، أو حتى إدارة، وباستمراره على هذا النحو سيكون بين مصاف الـ 4 دوريات الكبرى.

وأردف الدوسري أن بعض النجوم الذين تم اتستقدامهم، كانوا قلقين بشأن قدومهم إلى المملكة، ولكن فور قدومهم ورؤية الجمهور، غيروا رأيهم وطمأنهم هذا الأمر.

وأنهى حديثه قائلًا أنه يرى أن الموسم القادم سيتم استقدام لاعبين آخرين، والذين سيكونون أكثر هدوءً، بسبب التجربة التي خاضها من سبقوهم.