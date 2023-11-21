تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم نادي الاتفاق ، أمام نظيره الاتحاد ، يوم الجمعة المقبلة ، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين .

وكان المهاجم الفرنسي تعرض لإصابة عضلية قبل مواجهة الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري ، قبل أن يجري عملية جراحية بعدها تسببت في غيابه فترة طويلة عن الفريق .

ويصر ديمبيلي على المشاركة ، إلا أن الجهاز الطبي لا يرغب في استعجال عودته حتى لا تعاوده الإصابة مجدداً، وهو ما يؤيده مدرب الفريق ستيفن جيرارد.

ويُذكر أن المهاجم الفرنسي انضم إلى صفوف الاتفاق ، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، قادماً من ليون الفرنسي .