تحدث صديق نجم الهلال والمنتخب الوطني ياسر الشهراني، ويدعى “جمال”، عن الأحداث الأليمة التي مر بها الشهراني في العام الجاري، وآخرها وفاة والده قبل يومين.

وقال صديق ياسر الشهراني: “ياسر مرت عليه سنة من اصعب السنوات في حياته، بداية من إصابته في كأس العالم وإصابة والده رحمه الله بسرطان الدم”.

وأضاف: “‏فيه مره قالي ياسر هذه السنة ما ذقت طعم النوم والراحة وانتظر جوالي يدق عشان أبوي واتابع دكتوره “.

وكان الشهراني تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته مع الأخضر في كأس العالم 2022 قطر، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس، في المباراة التي حقق فيها الأخضر الفوز 2-1 على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات.