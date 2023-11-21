كشفت مصادر ، بأن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال ، يدرس إراحة عدد من اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلدانهم خلال فترة أيام الفيفا ، في مباراة الفريق أمام نوفباخور الأوزبكي التي ستقام الثلاثاء المقبل ، ضمن البطولة الآسيوية.

ويأتي هذا التوجه ، نظراً لأن الفريق يتصدر مجموعته بفارق الأهداف، وحظوظه في التأهل للدور التالي قوية جداً ، بحسب صحيفة «الجزيرة» .

كما استأنف لاعبو الفريق ، تدريباتهم أمس الإثنين ، حيث تركزت الحصة التدريبية على النواحي الفنية مع مناورة كروية بمشاركة عدد من اللاعبين ، استعداداً لمواجهة الحزم ، يوم السبت المقبل ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويُذكر أن الهلال سيفتقد في مباراة الحزم مجموعة من النجوم مثل سالم الدوسري وسيرجي سافيتش وياسر الشهراني وناصر الدوسري لدواعي الإصابة الذين يواصلون برامجهم العلاجية .