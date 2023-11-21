انتهت مباراة منتخب العراق أمام نظيره الفيتنامي التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، بفوز العراق 1-0.
وسجل هدف منتخب العراق اللاعب مهند علي في الدقيقة 90+7.
والجدير بالذكر حقق منتخب العراق فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الفيتنامي، وتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027 .
هدف |
منتخب #العراق يتقدم 1-0 أمام فيتنام عن طريق مهند علي 'ميمي' في الدقيقة 97.. التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/vXg8HOdZMB
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 21, 2023
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