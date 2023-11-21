انتهت مباراة منتخب العراق أمام نظيره الفيتنامي التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، بفوز العراق 1-0.

وسجل هدف منتخب العراق اللاعب مهند علي في الدقيقة 90+7.

والجدير بالذكر حقق منتخب ‎العراق فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الفيتنامي، وتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط في التصفيات المؤهلة لـ ‎كأس العالم 2026 و كأس ‎آسيا 2027 .