في واقعة غريبة من نوعها، قررت أم في مصر الانتقام لابنها، بعدما تعرض للسباب من صديقيه، بطريقة مروعة.

واستعانت الأم بابنها لاستدراج الصديقين، ومن ثم أعدت لهما حفلة تعذيب حيث اعتدت عليهما بالضرب بالكرباج وأجبرتهما على تقبيل قدميها، وقامت بتصويرهما بهدف إذلالهما.

كان قسم الشرطة قد تلقى بلاغا من شابين يتهمان سيدة وآخرين بالتعدي عليهما باستخدام كرباج وتصويرهما مقاطع فيديو ونشرها.

وبالتحقيق تبين أن الواقعة حدثت بدافع الانتقام من الشابين وهما على صلة صداقة بابن المتهمة، حيث سمعتهما يوجهان له سيلا من الشتائم عبر هاتفه المحمول وبادلتهما الشتائم، فقررت اختطافهما واحتجازهما داخل منزلها بالاستعانة بذويها والاعتداء عليهما بالضرب مستخدمين كرابيج وإجبارهما على الاعتذار وتقبيل قدميها في فيديوهات موثقة أمام مجموعة من الجيران وسكان المنطقة.