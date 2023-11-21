علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على حديث أنمار الحائلي رئيس نادي ‎الاتحاد مع وسائل الإعلام اليوم.

وقال جستنيه “هل يرضيكم ما حدث لنادي الاتحاد حسبما جاء على لسان رئيسه بما واجه الاتحاد من معوقات حالت دون أن يكون له نفس النصيب من الاهتمام والتعاقدات التي حصلت عليها بقية اندية الصندوق خاصة وأن نادي الوطن مقبل على تمثيل الكرة السعودية في محفل عالمي سيقام في وطنا الغالي؟”.

وأضاف جستنيه “يقيني ان ما حدث لنادي الاتحاد لن يرضيكم أي إهمال يؤثر على مشروع دولة بقيادة عراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويقيني سوف يتخذون الإجراءات النظامية بالتحقيق والتحقق عن صحة ما جاء في تصريح رئيس نادي الاتحاد من معلومات تحدث بها بمنتهى الشفافية بعدما نفذ صبره وطفح الكيل”.