دشن نادي الهلال مساء اليوم ، بطاقته الائتمانية ، بالتعاون مع بنك الرياض وكبار شركاء النادي ، وذلك بحضور رئيس النادي فهد بن نافل وطارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض .

وقال بن نافل خلال حديثه مع وسائل الإعلام : ” تعد هذه الخطوة مهمة ، فنحن نعمل على أن يكون الهلال رائد في كل المجالات وأعتقد أن هذه الخطوة تعزز ذلك” .

وتابع : ” الشراكة مع بنك الرياض مثمرة ، خاصة وأننا لدينا مشاريع اجتماعية وخيرية كثيرة معهم مثل «هدف اليوم شجرة لبكرا» ، وهذه الشراكة تعد حافز لكل الرعاة والشركاء للانضمام إلى شركة ونادي الهلال” .

وفي سياق متصل ، أكد بن نافل على أن نادي الهلال أول من فاوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، حيث قال : “حديثي لن يتغير ؛ نحن أول من فاوض رونالدو قبل لجنة الاستقطاب” .

كما أشار إلى أن برنامج استقطاب اللاعبين ، عزز من قوة وأهمية الدوري السعودي ، خاصة وأن جميع الأندية استفادت منه .