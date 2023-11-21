أشاد الناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز، بأداء اللاعب ياسر الشهراني في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأردني.

الجماز : مانشيني راهن على الشهري فكان في مستوى التحدي

أشاد الناقد الرياضي، عبدالرحمن الجماز، بأداء اللاعب صالح الشهري في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأردني.

وقال الجماز :”راهن عليه مانشيني فكان في مستوى التحدي .. الفرد لايخذلك ابداً..مبروووك للأخضر”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “إكس”.

يذكر أن الأخضر فاز على نظيره الأردني بهدفين سجلهما صالح الشهري في الدقائق 8, 30، وذلك ضمن ثاني جولات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.