صرح لاعب النصر السابق فهد الهريفي، بأن الهلال وغريمه التقليدي النصر يعتبر كلاهما أقوى فريقين حاليا وسيحققان الكثير من البطولات.

وقال الهريفي في تصريحات إذاعية ردا على سؤاله من الأكثر جاهزية: “الهلال يسبق النصر في صناعة الهوية”.

ويواجه الهلال نظيره النصر على استاد الملك فهد الدولي يوم 1 ديسمبر المقبل في قمة الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.