أكد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الوطني ، أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام نظيره الأردني لذلك استحق الفوز بثنائية نظيفة.

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحافي : “الحقيقة قدمنا مستوى عاليًا، وتراجع مستوانا في الشوط الثاني بسبب الدفاع ، ولكن لا يزال لدينا المزيد من الوقت لنتطور بشكل أفضل وأكبر” .

تابع : “تغيير عدد من لاعبي خط الوسط ليس له صلة بكأس آسيا ، فأمامنا الكثير من الوقت ، وسنتابع اللاعبين عن كثب لنعرف خياراتنا في المجموعة التي ستشارك في كأس آسيا” .

وأردف: “أنا أتابع اللاعبين جيدًا في الدوري المحلي لاختيار الأفضل، ومنحهم فرصة المشاركة”.

واختتم حديثه : “المنتخب الأردني جيد ولديه فرصة كبيرة لتأهل عن المجموعة” .

وكان الأخضر فاز على الأردن ، بنتيجة 2-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط .