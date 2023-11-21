أعلنت وزارة الرياضة مساء اليوم ، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2023-2024 وفقاً للتصنيف الإداري للأندية .

وكشفت النتائج عن تصنيف نادي الهلال ، ضمن الفئة الأولى، التي تخولها الحصول على دعم كامل بقيمة 7 مليون ريال مقسمة بشكل ربع سنوي .

وجاءت أندية القادسية والنصر والأهلي ضمن الفئة الثانية (ب) التي تخولها الحصول على دعم كامل بقيمة 13 مليون و800 ألف ريال مقسمة بشكل ربع سنوي .

كما جاءت أندية الاتحاد والدرعية ضمن الفئة الثالثة (ج) ،والتي تخولها الحصول على دعم كامل بقيمة 9,5 مليون ريال .