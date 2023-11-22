قالت منظمة الصحة العالمية أن أثر الوحدة على الإنسان يعادل تدخين 15 سيجارة يوميًا.

وأوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب، تشيدو مبيمبا، في حديثه هذا الأسبوع قائلا: “الوحدة تتجاوز الحدود وتصبح مصدر قلق عالمي للصحة العامة وتؤثر على كل جانب من جوانب الصحة والرفاهية والتنمية”.

وأضافت المنظمة في إعلانها إلى أن واحدا من كل أربعة من كبار السن يعاني من العزلة الاجتماعية، بينما يعاني 5-15% من المراهقين من الوحدة.

وبينت الدراسات أن البقاء بمفردك بشكل دائم ينطوي على خطر القلق والاكتئاب وضعف وظائف المناعة ومشاكل القلب والأوعية الدموية وحتى انكماش الدماغ.

ووجد الباحثون أن الفص الصدغي، والفص القذالي، والحزام، والحصين، واللوزة الدماغية أصغر لدى أولئك الذين لديهم تفاعل اجتماعي أقل.