تلقى قسم التجمع أول في مصر بلاغا تقدمت به مذيعة شهير بإخدى الفضائيات ضد طليقها المخرج الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام لقيامه بابتزازها بنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المذيعة أنها تفاجئت بسرقة مصوغاتها الذهبية البالغ ثمنها قرابة 300 ألف جنيه ومبلغ 25 ألف جنيه من دولاب غرفة النوم،كما وجدت خزنتها مفتوحة ومفقود منها عقد الفيلا الذي كان هناك خلاف بينها وبين طليقها عليه وابتزها لاجبارها على التنازل عن الفيلا له.

وكشفت كاميرات المراقبة عن قيام 3 لصوص بتنفيذ جريمة السرقة حيث تسلل شخصين الى الداخل وبقى الثالث في الخارج لمراقبة الطريق وقام أحدهما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالي بينما قام الآخر بفتح الخزينة عن طريق شفرة معينة لكسر الرقم السري لها واستولى على عقد الفيلا.

وذكرت المذيعة أن سبب اتهامها لطليقها أنها اكتشفت سرقة عقد الفيلا فقط من بين أوراق كثيرة من بينها ايصالات أمانة وهو ما أكد لها ضلوع طليقها في الجريمة بسبب خلافهما القديم على ملكية الفيلا.